Аутодафе по-русски

Наконец-то широкие массы россиян заинтересовались тем, что происходит в их собственной стране. До того аморфные жители РФ всколыхнулись в едином порыве, протестуя против уничтожения санкционных продуктов. Талантливые российские журналисты начали писать не менее талантливые статьи, недоумевая, как Вова Путин, сын коренных питерцев, переживших блокаду, мог подписать подобный приказ. Наконец-то широкие массы россиян заинтересовались тем, что происходит в их собственной стране. До того аморфные жители РФ всколыхнулись в едином порыве, протестуя против уничтожения санкционных продуктов. Талантливые российские журналисты начали писать не менее талантливые статьи, недоумевая, как Вова Путин, сын коренных питерцев, переживших блокаду, мог подписать подобный приказ. Донбасс в оккупации: период полураспада

16 сентября исполнится 36 лет с того дня, как на шахте «Юный коммунар» недалеко от Енакиево, был поставлен уникальный по своему идиотизму эксперимент. В самом центре густонаселенного Донбасса, на глубине чуть меньше километра был произведен ядерный взрыв мощностью 300 тонн в тротиловом эквиваленте. 16 сентября исполнится 36 лет с того дня, как на шахте «Юный коммунар» недалеко от Енакиево, был поставлен уникальный по своему идиотизму эксперимент. В самом центре густонаселенного Донбасса, на глубине чуть меньше километра был произведен ядерный взрыв мощностью 300 тонн в тротиловом эквиваленте.

НедоЭрдоган

Украинские соцсети захлебываются от восторга по поводу сбитой в Турции российской «сушки». Еще бы, ведь президент страны, которую мы привыкли считать бананово-курортной, оказывается, имеет тестикулы. Диванная сотня без перерыва на сон и туалет, с упоением постит фотки Эрдогана, турецких военных аэродромов, плотно заставленных F-16, а также самого летчика, нажавшего на гашетку. Что греха таить, я и... Украинские соцсети захлебываются от восторга по поводу сбитой в Турции российской «сушки». Еще бы, ведь президент страны, которую мы привыкли считать бананово-курортной, оказывается, имеет тестикулы. Диванная сотня без перерыва на сон и туалет, с упоением постит фотки Эрдогана, турецких военных аэродромов, плотно заставленных F-16, а также самого летчика, нажавшего на гашетку. Что греха таить, я и... Украина использует климатические мероприятия ООН для решения собственных проблем

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