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  Аутодафе по-русски

Аутодафе по-русски

Наконец-то широкие массы россиян заинтересовались тем, что происходит в их собственной стране. До того аморфные жители РФ всколыхнулись в едином порыве, протестуя против уничтожения санкционных продуктов. Талантливые российские журналисты начали писать не менее талантливые статьи, недоумевая, как Вова Путин, сын коренных питерцев, переживших блокаду, мог подписать подобный приказ.
  Донбасс в оккупации: период полураспада

Донбасс в оккупации: период полураспада

16 сентября исполнится 36 лет с того дня, как на шахте «Юный коммунар» недалеко от Енакиево, был поставлен уникальный по своему идиотизму эксперимент. В самом центре густонаселенного Донбасса, на глубине чуть меньше километра был произведен ядерный взрыв мощностью 300 тонн в тротиловом эквиваленте.
  InformNapalm опубликовал данные российских пилотов, воюющих в Сирии

InformNapalm опубликовал данные российских пилотов, воюющих в Сирии

Международное волонтерское сообщество InformNapalm совместно с Infographics [UA] подготовило первую часть обобщенных данных касательно участников российской военной операции в Сирии – штурманов и пилотов ВКС РФ.
  Cбитый российский самолет СУ-24: один из пилотов мертв

Cбитый российский самолет СУ-24: один из пилотов мертв

Один из двух пилотов, которые катапультировались из российского самолета СУ-24 над территорией Сирии, мертв. Об этом свидетельствует видео, снятое телеканалом Sirya Now. Ранее сообщалось, что второй пилот сбитого СУ-24 задержан сирийскими постанцами.
  НедоЭрдоган

НедоЭрдоган

Украинские соцсети захлебываются от восторга по поводу сбитой в Турции российской «сушки». Еще бы, ведь президент страны, которую мы привыкли считать бананово-курортной, оказывается, имеет тестикулы. Диванная сотня без перерыва на сон и туалет, с упоением постит фотки Эрдогана, турецких военных аэродромов, плотно заставленных F-16, а также самого летчика, нажавшего на гашетку. Что греха таить, я и...
  Украина использует климатические мероприятия ООН для решения собственных проблем

Украина использует климатические мероприятия ООН для решения собственных проблем

Начиная с момента ратификации
  Максим Школьник: Есть ли жизнь после Viewdle?

Максим Школьник: Есть ли жизнь после Viewdle?

Имя Максима Школьника широко известно в узких кругах украинских IT-предпринимателей и стартаперов. На нем до сих пор лежит отблеск легенды о том...
  Как фальсифицируют «голос Донбасса»

Как фальсифицируют «голос Донбасса»

В эту пятницу интернет-паблики снова запестрят фотографиями с очередного митинга в оккупированном Донецке. Там будет все, как обычно – толпа народа в сто пиццот тыщ человек, плакаты, лозунги, транспаранты, флаги «ДНР» и прочий, выданный под роспись реквизит. А после этого по украинскому сегменту соцсетей покатится очередная волна #зрады, при этом особо упоротые кликуши будут надрывно восклицать: «...

 

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